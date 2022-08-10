Тюмень, 10 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали 210 выздоровевших и 16 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 10 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 10 августа коронавирус выявили у 351 тюменцев. Это на 187 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 августа коронавирус выявили у 195 727 человек, выздоровели 189 582 пациента, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).