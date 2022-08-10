Москва, 10 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Прокачка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» возобновится в 16:00 10 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Агентство уточняет, что Транснефть планирует в 16:00 возобновить прокачку нефти по южной ветке трубопровода. Топливо будет подаваться в направлении Венгрии и Словакии.

Ранее Украина и Россия согласились на предложение компаний MOL (Венгрия) и Slovnaft (Словакия) по оплате транзита газа. Напомним, сложности возникли из-за антироссийских санкций.