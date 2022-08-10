Пекин, 10 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На данный момент отношения между Китаем и Тайванем могут в будущем пойти по двум вариантам развития, и потому властям острова нужно сделать «правильный выбор». Об этом 10 августа заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, его слова приводятся на официальной странице китайского минобороны в соцсети WeChat.

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«В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться», — сказал Тань Кэфэй.

Также он уточнил, что исторический процесс воссоединения страны остановить невозможно, указав, что, хотя Китай желает, чтобы это прошло мирно, Вооружённые силы КНР не оставят места для любого рода сепаратизма по «независимости» Тайваня и вмешательства внешних сил.

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