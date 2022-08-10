Москва, 10 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Актриса Мария Шукшина подала иск в суд на застройщика элитного ЖК в центре Москвы. Об этом 10 августа пишет StarHit.

Цитата из видеоинтервью Мария Шукшина

По данным издания, артистка пытается получить права на три квартиры, приобретённые ею в 2007 году. Как отмечает СМИ, стоимость недвижимости оценивается в 200 млн рублей.

«В иске Шукшина просит признать право собственности на три квартиры в ЖСК «Кино 7», приобретенные по договору паенакопления. Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы», — прокомментировали в Тверском суде.

Ранее Мария Шукшина призвала признать «Ельцин-центр» иноагентом — она обратила внимание на законопроект, который обобщает нормы об иностранных агентах. «И Ельцин-центр не забудьте туда внести, народ требует!» — считает актриса.