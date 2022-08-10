Москва, 10 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2022 года производство мебели в Москве выросло почти в полтора раза. Об этом 10 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

«Выпуск мебели в столице в первой половине 2022 года увеличился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За то же время производители поставили заказчикам товары на 7,9 млрд рублей — это на 14,5% превышает показатель января-июня 2021 года», — сказал Ефимов.

Отмечается, что мебель на территории города изготавливают 90 предприятий, четыре из которых относятся к средним и крупным.