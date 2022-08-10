Челябинск, 10 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Челябинске с 8 августа было зафиксировано 261 нарушение водителями маршруток. Об этом сообщает городское управление ГИБДД.

geralt ГИБДД

Одним из серьёзных стало неисправное рулевое управление у одного из автобусов. Его остановили на Свердловском проспекте. Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку. До устранения неисправности его эксплуатация запрещена.

Как сообщало РЕ, операция «Автобус» проводится в Челябинске с 8 по 12 августа. Поводом для неё стало ДТП с тремя маршрутками, которое случилось 5 августа. В результате него пострадала одна из пассажирок.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на перевозчиков. Они обращали внимание стражей порядка на водителей, разговаривающих при движении по телефону, а также на незаконно работающих на маршрутах.

«Им ослов и ишаков доверять нельзя, а мы, по своей глупости и жадности, доверили им здоровье и жизни нашего народа», — отметил некий Евгений на одном городском портале.