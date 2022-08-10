Чебоксары, 10 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях санкционного давления решили в 16-18 раз увеличить выплаты на питание беременным жительницам и кормящим матерям. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам работы президиума штаба по поддержке устойчивости экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

На уровне региона разработан проект постановления об индексации компенсации женщинам, которые находятся в ожидании ребёнка, кормящим матерям, а также детям в возрасте от двух до трёх лет. Речь идёт о расходах на питание по заключению врачей тем семьям, где среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума.

Согласно данному решению, размеры ежемесячной денежной компенсации для беременных женщин и кормящих матерей вырастут в 16 раз — с нынешних 100 рублей до 1,6 тыс. рублей, а для детей финансовая поддержка увеличивается в 18,6 раза — с 70 рублей до 1,3 тыс. рублей.

Льготой смогут воспользоваться 370 беременных женщин и 360 детей.

Напомним, что в Чувашии в 2022 году расширили категорию многодетных семей, которых обеспечат в приоритетном порядке жильём. Если в 2021 году в новые дома переехали семьи с восемью детьми, в 2022 году это коснётся семей с семью детьми. На данные цели предусмотрено более 101 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии дважды индексировали размеры ряда социальных выплат и пособий граждан с учётом «реальной инфляции». В январе индексация составила 4%, затем выплаты увеличили на 8,86%.