* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. После гибели Афганистане командира движения в «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка заявила, что возобновит свои операции против пакистанской армии. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

9 августа пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с заявлением, в котором предупредили, что они создадут «исламский эмират» в приграничном с Афганистаном регионе.

В этом заявлении «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высоко оценил деятельность Умара Халида Хорасани, одного из высших командиров движения, недавно убитого в Афганистане , и подтвердила смерть другого командира — Якуби Баджури.

Напомним, Хорасани погиб несколько дней назад вместе со своим водителем и двумя ближайшими помощниками в результате подрыва автомобиля на мине в афганской провинции Пактия.

«Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявляет о возобновлении операций против пакистанской армии, а лидеры этой группировки в последние месяцы находятся в Кабуле.

Согласно сообщениям, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытались способствовать заключению мирного соглашения между «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Пакистана.