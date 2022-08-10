На Ставрополье ищут водителя после ДТП, в котором пострадали двое детей
Изобильный, Ставропольский край, 10 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ночь на 10 августа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, оба они — несовершеннолетние. Водитель автомашины, в которой находились дети, сбежал с места происшествия, а пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в краевом управлении ГИБДД.
Инцидент случился в селе Найденовка Изобильненского городского округа около 00:30 10 августа. Машина под управлением не известного пока водителя наехала на бетонный столб, повалив его. Личность водителя в настоящее время устанавливается.
Помимо водителя, который будет наказан за ДТП с двумя пострадавшим, понесут наказание и родители подростков, допустивших нахождение детей в ночное время вне дома.