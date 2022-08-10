Изобильный, Ставропольский край, 10 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ночь на 10 августа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, оба они — несовершеннолетние. Водитель автомашины, в которой находились дети, сбежал с места происшествия, а пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

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Инцидент случился в селе Найденовка Изобильненского городского округа около 00:30 10 августа. Машина под управлением не известного пока водителя наехала на бетонный столб, повалив его. Личность водителя в настоящее время устанавливается.

«Неустановленный водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи. Удар был такой силы, что бетонный столб был повален. В результате ДТП двое подростков 13 и 16 лет получили травмы, с которыми были госпитализированы в Изобильненскую больницу», — сообщили подробности в Госавтоинспекции.

Помимо водителя, который будет наказан за ДТП с двумя пострадавшим, понесут наказание и родители подростков, допустивших нахождение детей в ночное время вне дома.