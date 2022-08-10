Москва, 10 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Народ России должен осознать, что при президенте России Владимире Путине системная деградация, запущенная при его предшественнике, не была преодолена, при том, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской программы «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, при президенте Борисе Ельцине Россия скатывалась в неуправляемый регресс. И если бы такой регресс продлился в стране в XXI столетии, то уже к 2003 году, а может быть и раньше, Российская Федерация была бы ликвидирована как нечто минимально самодостаточное. И Запад оказал бы такому уничтожению посильную помощь.

«Но качество регресса изменилось с приходом Путина. Регресс оказался стабилизирован, его стали сдерживать, внутри него началось специфическое самоструктурирование, которого при лавинообразном регрессе быть в принципе не может. Сдерживание регресса, его стабилизация, его смягчение — вот действительно очень крупная заслуга Путина. Его самого и созданного им системы. Но мы живем в России только благодаря тому, что это произошло», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что не ставит задачу девальвировать содержание путинского периода в России, но при этом призывает преодолеть уныние, которое пытаются навязать нам враги России, а также особые формы эйфории по поводу происходящего, которые тоже не доведут до добра. В частности, речь идет об иллюзии того, что Россия пошла на взлет, «встает с колен» и так далее. Но это не более чем иллюзия, вызванная тем, что страна начала двигаться по нисходящей не так стремительно, как прежде.

«При Путине системный регресс, навязанный радикальными реформами, не был переломлен. И задачи обеспечить такой перелом не было. Задача была другая — как-то что-то упорядочить, что-то нейтрализовать, что-то добавить… Как раз она и сдержала регресс. Все, что я настаиваю — не поддаваться ура-патриотизму, переходящему в ура-идиотизм, и не назвать сдерживание регресса коренным переломом, вставанием с колен и так далее», — добавил он.

По его словам, в условиях все нарастающего давления на Россию не каких-то отдельных «шавок» США, а самого «пахана», нельзя поддаваться иллюзиям, как и унынию. Задачей же нашей на сегодняшний день является переломить регресс в ближайшие пару лет, сменив траекторию движения России. Пока же мы еще и палец о палец не ударили в этом направлении.