Путин замедлил деградацию, но не поднял Россию с колен — Кургинян
Москва, 10 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Народ России должен осознать, что при президенте России Владимире Путине системная деградация, запущенная при его предшественнике, не была преодолена, при том, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской программы «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По словам политолога, при президенте Борисе Ельцине Россия скатывалась в неуправляемый регресс. И если бы такой регресс продлился в стране в XXI столетии, то уже к 2003 году, а может быть и раньше, Российская Федерация была бы ликвидирована как нечто минимально самодостаточное. И Запад оказал бы такому уничтожению посильную помощь.
Он подчеркнул, что не ставит задачу девальвировать содержание путинского периода в России, но при этом призывает преодолеть уныние, которое пытаются навязать нам враги России, а также особые формы эйфории по поводу происходящего, которые тоже не доведут до добра. В частности, речь идет об иллюзии того, что Россия пошла на взлет, «встает с колен» и так далее. Но это не более чем иллюзия, вызванная тем, что страна начала двигаться по нисходящей не так стремительно, как прежде.
По его словам, в условиях все нарастающего давления на Россию не каких-то отдельных «шавок» США, а самого «пахана», нельзя поддаваться иллюзиям, как и унынию. Задачей же нашей на сегодняшний день является переломить регресс в ближайшие пару лет, сменив траекторию движения России. Пока же мы еще и палец о палец не ударили в этом направлении.