Тюмень, 10 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 августа с COVID-19 госпитализировали 14 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 10 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 99 человек. Выявили 142 заражённых коронавирусом, на 51 человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Ханты-Мансийск — 40 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 10 августа лабораторно подтверждено 213 770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 783 человека, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).