Кишинёв, 10 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Рост цен на энергоресурсы в Молдавии скоро доведут жителей до того, что они начнут стихийно выходить на акции протеста. Об этом в интервью «КП» заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Когда в ноябре–декабре придут счета за тепло, когда нечем будет кормить детей, люди выйдут на акции протеста. Без чьей-либо организации. Это обязательно произойдёт», — считает Додон.

По его мнению, дойдёт до того, что представителей правительства страны будут ловить на улице, чтобы «обсудить». Экс-президент подчеркнул, что не одобряет этого, но полагает, что всякое может произойти.

Напомним, ранее Додон призвал руководство страны срочно отправляться в Москву и договариваться о снижении цены на российский газ. Он отметил, что ряд стран ЕС платят за него в несколько раз меньше, чем Молдавия. В случае отказа от диалога с Москвой, Додон прогнозирует рост недовольства в стране и смену правительства и президента.