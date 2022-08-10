Москва, 10 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Европейские покупатели спешат вернутся на рынок российской нефти из-за приближающейся даты запрета на покупку российских энергоресурсов. Евросоюз в рамках шестого пакета ввел санкции на закупки российской нефти с 5 декабря 2022 года (кроме трубопроводной), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Нефтепровод

«До вступления в силу этого запрета остается чуть меньше четырех месяцев. С учетом этого такие страны как Италия, Испания, Греция, Болгария и Румыния активизировали покупку российской нефти, в то время как страны Северной Европы следуют рекомендациям ЕК по сокращению ее закупок.

Испания в начале августа закупила партию российской нефти марки Urals с отгрузкой из порта в Казахстане. Греция возобновила закупки нефти после начала СВО. Болгария и Румыния нарастили покупку нефти в объеме до 255 тысяч баррелей в сутки. Турция активизировала закупку российской нефти с начала августа месяца.

По последние шесть недель объем поставок российских углеводородов в Европу оценивается в 1,38 млн баррелей в сутки. Объем поставок российской нефти в Азию по-прежнему близок к 1,75 миллиона баррелей в день.

Отгрузки российского сырья на терминалах в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достигли максимума. Действия стран Южной Европы преследуют меркантильные интересы — получить максимальную выгоду с учетом действующих сегодня дисконтов на покупку российского сырья в размере до 30% от его стоимости. Сегодня спотовая цена нефти марки Urals составляет $74,42 за баррель. Российская нефть приобретается впрок и направляется в нефтехранилища.

Учитывая прогнозы по стоимости нефти марки Brent в 2023 году на уровне 104 долларов за баррель, нынешняя распродажа чрезвычайно выгодна европейским странам. Использование термина «тайная закупка» объясняется тем, что приобретается т. н. арабская либо смесь с иным названием, где содержание российского сырья менее 49%.

Это позволяет указывать в отгрузочных документах иную страну происхождения нефти с большим содержанием углеводородов в отгружаемой смеси. Несмотря на имеющийся ажиотаж, объемы экспорта российской нефти в будущем году находятся под вопросом. К концу 2022 года Россия сможет перенаправить в Китай до 40% нефти, предназначавшейся для Европы.

Переброс поставок российской нефти из Европы в Азию осложняет дефицит НПЗ в азиатском регионе. В России отсутствуют хранилища для стратегического резерва нефти и продуктов ее переработки.

Приближающаяся мировая рецессия, вспышки пандемии в Китае, вступающие с 5 декабря санкции ЕС и США по поставкам российской нефти требуют уже сейчас существенной перестройки работы нефтегазовой отрасли и решения вышеуказанных проблем для максимально комфортной работы нефтяной отрасли в новых реалиях и выполнения ею задач по наполнению бюджета налогами и отчислениями от продажи нефтяного сырья», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средиземноморские государства вновь начали покупать нефть у России, поскольку до вступления в силу эмбарго на российское сырьё осталось всего четыре месяца.

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