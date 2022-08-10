Москва, 10 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Готовность теплосетей к отопительному сезону на территории Москвы составляет порядка 90%. Об этом 10 августа заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

По его словам, на данный момент проводятся гидравлические и температурные испытания тепловых сетей города. Благодаря этому удается выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить.

«С начала проведения профилактических работ к отопительному сезону уже подготовили 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все работы идут в соответствии с графиком и будут завершены к 1 сентября», — сказал Бирюков.