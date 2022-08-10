Донецк, 10 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Киевские войска осуществили артиллерийский обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что украинские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка в 11:45 (совпадает с мск), выпустив по городу пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением к Индии стать шестым членом группы «НАТО плюс» обратился конгрессмен США индийского происхождения Ро Ханна.