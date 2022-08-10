Джакарта, 10 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5926 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 10 августа в Индонезии выявили 6 261 605 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4906 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 6 052 413 человек.

В период с 9 по 10 августа от COVID-19 в Индонезии умерли 18 человек. Эпидемия унесла жизни 157 149 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что готов стать кандидатом в президенты на предстоящих выборах в 2024 году.