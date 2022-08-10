Пермь, 10 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Пермском крае участились жалобы местных жителей на нарушение их прав как потребителей. Если в первом полугодии 2021 года поступило 1941 заявление, то в 2022 году — 2160, сообщили 10 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Alex-V Деньги

Львиная доля обращений касается нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли — 36% от общего числа обращений. Ещё 20% обращений приходится на жилищно-коммунальные услуги; 8,3% — медицинские услуги; 7% - услуги на финансовом рынке; 7% - услуги связи; 5% - транспортные услуги; 4% - бытовое обслуживание населения.

В суд подано 62 иска. Суды вынесли решения о взыскании в пользу потребителей в общей сложности более 2569,5 млн рублей, из которых 111,6 тыс. рублей — это компенсация морального вреда.