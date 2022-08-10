Дюртюли, Башкирия, 10 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Более 700 человек намерены расселить из непригодного жилья в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

Сообщается, что в городе Дюртюли специалисты завершают строительство дома № 6 по улице Фузии Зайлалова для расселения граждан из аварийного жилья. В результате 74 семьи из шести непригодных для проживания домов получат новые квартиры к началу четвертого квартала 2022 года.

«Улучшение жилищных условий граждан нашей республики одно из важнейших направлений. Идем в хорошем темпе по сокращению непригодного жилья. До конца года планируется расселить еще 700 человек», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры БашкирииЕгора Родина.

Отмечается, что работы идут согласно графику. В настоящее время в секциях А, Б рабочие выполняют внутреннюю отделку, установку сантехнических приборов, заполняют оконные проемы. Готовность объекта составляет около 80%.