Заплывшую в Сену белуху пришлось усыпить после спасательной операции
Париж, 10 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Кита-белуху, застрявшую в Сене на севере Франции, пришлось подвергнуть эвтаназии после того, как ее удалось достать из реки, передает Associated Press.
Команда спасателей готовилась переместить белуху в бассейн с соленой водой на побережье в Нормандии. Впервые ее заметили в Сене на прошлой неделе после того, как животное случайно отклонилось от своего обычного пути в Арктику.
В ходе многочасовой спасательной операции у исхудавшего животного начались проблемы с дыханием, поэтому специалисты решили, что самым гуманным решением будет эвтаназия.
Природоохранная группа Sea Shepherd France заявила, что ветеринарный осмотр после извлечения белухи из реки показал, что она не может переваривать пищу. С пятницы 5 августа члены организации безуспешно пытались накормить кита рыбой.