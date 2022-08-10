Париж, 10 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Кита-белуху, застрявшую в Сене на севере Франции, пришлось подвергнуть эвтаназии после того, как ее удалось достать из реки, передает Associated Press.

Белуха

Команда спасателей готовилась переместить белуху в бассейн с соленой водой на побережье в Нормандии. Впервые ее заметили в Сене на прошлой неделе после того, как животное случайно отклонилось от своего обычного пути в Арктику.

В ходе многочасовой спасательной операции у исхудавшего животного начались проблемы с дыханием, поэтому специалисты решили, что самым гуманным решением будет эвтаназия.

«Во время перевозки ветеринары подтвердили ухудшение состояния животного, в частности его дыхательной деятельности, и в то же время заметили, что животное испытывает боль, ему не хватает воздуха, — сказала французский эксперт по диким животным Флоранс Оливе Куртуа. — Страдания животного были очевидны, поэтому нам пришлось его усыпить».

Природоохранная группа Sea Shepherd France заявила, что ветеринарный осмотр после извлечения белухи из реки показал, что она не может переваривать пищу. С пятницы 5 августа члены организации безуспешно пытались накормить кита рыбой.