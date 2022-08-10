Кабул, 10 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил в разговоре с Американским национальным радио (NPR), что беспокоится о своей безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Карзай сказал, что, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили доктора Наджибуллу во время своего первого пребывания у власти, он не опасается их, но его беспокоят зарубежные страны, включая Пакистан.

После падения предыдущего правительства Афганистана большинство руководителей страны, включая президента Ашрафа Гани, бежали из страны, но Хамид Карзай, который был президентом Афганистана более десяти лет, страну не покинул.

Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают Карзаю выезжать за пределы Афганистана. Политик сказал, что несколько раз просил разрешения на поездку, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывали ему. Экс-президент Афганистана добавил, что, по мнению радикалов, если они позволят ему уехать, он не вернётся.

«Они знают, что я вернусь», — подчеркнул Карзай.

Хамид Карзай говорит, что встречался с большинством лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются улучшить свои отношения с США. Однако по его словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен сначала предпринять шаги внутри страны, чтобы завоевать доверие афганских граждан.

«Мы должны сделать так, чтобы все афганские граждане чувствовали, что они нужны этой стране и что это правительство представляет их. Мы должны предпринять необходимые шаги, чтобы удовлетворить мир. Наша цель — хороший Афганистан», — отметил Карзай в беседе с NPR.

Он указал на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяют девочкам старше шестого класса ходить в школу, и предупредил: »Через десять лет всё будет гораздо хуже, чем сейчас».

Бывший президент Афганистана заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен предоставить возможность таким людям, как он, выезжать за границу и рассказывать мировому сообществу, что Афганистан движется в правильном направлении к лучшему будущему и заслуживает поддержки. Но ему даже не разрешают выезжать за пределы Кабула.

Хамид Карзай также заявил, что Соединённые Штаты допустили много ошибок в Афганистане, которые они должны исправить. По словам Карзая, есть вещи, которые Вашингтон должен сделать, в том числе разблокировать резервы Центрального банка Афганистана, чтобы, по его словам, «народ Афганистана смог встать на ноги».