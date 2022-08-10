Москва, 10 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Призывы премьер-министра Эстонии Каи Каллас ограничить для российских граждан посещение европейских стран не только глупые и провокационные, но и антиэстонские по своей сути. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 августа в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Каллас ранее призвала прекратить «туризм из России уже сейчас» и заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По словам Захаровой, жителям Эстонии и других прибалтийских стран обидно слышать подобные слова, ведь они знают, что такое честный доход от туризма.

«Я очень вас прошу не ассоциировать это заявление с эстонцами и людьми, которые там живут, потому что эти заявления — антиэстонские по своей сути», — сказала Захарова.

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