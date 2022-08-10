Москва, 10 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Повысить единовременную помощь беженцам с Украины предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, актуально повышение размера помощи беженцам до одного прожиточного минимума в регионе временного проживания с нынешних 10 тыс. рублей, которые они получают сейчас.

«Это пособие мы предлагаем выплачивать в течение трех месяцев, за которые человек может получить либо гражданство РФ, либо официальный статус беженца, что даст возможность претендовать на соответствующие выплаты или пенсию от государства, как и другим гражданам РФ», — сказал Миронов.

Соответствующий законопроект панируется внести в Госдуму, добавил он.

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