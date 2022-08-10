Красногорск, 10 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В рамках спецоперации Россия может освободить Одесскую и Николаевскую области. Об этом 10 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, с точки зрения военной целесообразности России необходимо освобождать от украинской оккупации Николаевскую и Одесскую области.

«Отрезанная от выхода к морю Украина будет никому не нужна. Не станет Запад её так активно поддерживать», — сказал Коротченко.