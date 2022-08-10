Москва, 10 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Предложение о блокировке денежных переводов свыше 10 тысяч рублей призвано снизить финансовые потери граждан от действий мошенников, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев,

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Центробанку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных эскроу-счетах (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств), пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию.

Связано это с участившимся случаями обмана граждан телефонными мошенниками, активизировавшихся в летний период.

По замыслу регулятора, для того чтобы «разморозить» перевод и отправить деньги получателю необходимо будет ввести пин-код или ввести дополнительные идентификационные данные. То же самое будет и при получении кредита, который, например, оформлялся онлайн удаленно.

Часто мошенники получают доступ к личным кабинетам пользователей через разные мошеннические схемы, а далее переводят деньги на другие счета, а также подают заявки на оформление кредита от имени взломанного аккаунта. Данная схема предназначена защитить граждан от подобного.

По данным регулятора, с января по март 2022 года россияне в среднем переводят 5,6 тыс. рублей в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Порог суммы в 10 тысяч рублей выбран не случайно и призван снизить нагрузку проверки и дополнительные расходы банкам.

Хоть промежуточная блокировка переводов и принесет дополнительные неудобства банкам, для злоумышленников эта мера создаст проблемы тоже. Так в момент «заморозки» и последующей идентификации у человека есть время проанализировать ситуацию и прояснения сознания.

Ведь часто мошеннические схемы завязаны на эффекте неожиданности и эмоциях жертвы, когда ей не дается время на обдумывание, а всё делать надо быстро иначе деньги пропадут. Более того если мошенники будут дробить крупную сумму менее 10 тысяч рублей чтобы избежать идентификации множество небольших переводов, с одной стороны, вызовет подозрение у банка, что тоже приведет к блокировке переводов.

Идея Центробанка РФ просто необходима для снижения финансовых потерь граждан и не понятно почему не была реализована ранее. Подобные инструменты давно имеют места быть на различных маркетплейсах и онлайн сервисах, и они показывают эффективность такого подхода», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банку России предложили начать блокировать до повторного подтверждения денежные переводы более 10 тысяч рублей.

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