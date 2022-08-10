Цюрих, Швейцария, 10 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести начало чемпионата мира — 2022, который пройдёт в Катаре. Об этом 10 августа сообщает Olé.

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Отмечается, что ФИФА рассматривает возможность переноса матча открытия турнира с 21 на 20 ноября.

Окончательное решение будет принято в ходе голосования, участие в котором примут президент ФИФА Джанни Инфантино и главы шести футбольных конфедераций.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия сыграют сборные Катара и Эквадора.