Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нашли с многочисленными ножевыми ранениями тело известной порноактрисы Анастасии Хамловской (более известной по фамилии Гришман), сообщило 10 августа издание «Фонтанка».

Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США В крови

С заявлением о пропаже 26-летней Хамловской в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась ее знакомая. Девушка рассказала, что со 2 августа не может выйти на связь со своей подругой.

Тело 26-летней звезды ТикТока, порноактрисы и татуировщицы Анастасии Гришман нашли в ванной квартиры многоэтажного дома на Южном шоссе. На шее погибшей врачи зафиксировали шесть ножевых ранений. Под подозрение полиции попал молодой человек убитой, 24-летнего мужчину разыскивают.