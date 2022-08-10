Владимир, 10 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области 10 августа выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

За последние сутки госпитализированы 16 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 386 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 925 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.