Сеул, 10 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 10 августа в Сеуле с делегацией США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей военного ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи глава министерства обороны поблагодарил представителей США за проявленный интерес к развитию двустороннего альянса и укреплению объединенной оборонительной позиции.

В свою очередь, представители американской делегации, в состав которой вошли эксперты по Корейскому полуострову и безопасности, отметили, что союз Сеула и Вашингтона стал сильнее, а данный визит стал возможностью глубже понять усилия южнокорейского правительства по укреплению альянса и ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

Они высоко оценили роль и усилия двустороннего союза, играющего ключевую роль в установлении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подчеркнули, что Конгресс США и частный сектор не пожалеют усилий для поддержки и развития альянса в будущем.