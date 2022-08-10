Липецк, 10 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 августа выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки 11 человек. Всего зарегистрировано 154 тыс. 526 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 902 человека выписаны, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3811 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.