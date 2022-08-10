Благовещенск, 10 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. С компании, добывающей золото в Селемджинском районе Амурской области, взыскали ущерб за слив отходов в ручей Асмакан-Макит. Сумма, которую заплатило предприятие, составила почти 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

AntonTulskiy Добыча золота

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Решение о назначении золотодобытчику крупного штрафа принял Селемджинский районный суд. Основанием для вердикта инстанции послужило то, что компания плохо очищала фильтрационный отстойник, грязная вода попадала в водоём. Концентрация взвесей в ручье была превышена почти в 300 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля с компании Приамурья, причинившей ущерб природе на сумму более 135 млн рублей, взыскали 1,8 млн. ООО «Три П» загрязнило реку Малый Караурак.