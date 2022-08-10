Вашингтон, 10 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американские музыканты Канье Уэст (Йе), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) и Стив Лейси решили набить идентичные татуировки. Об этом сообщил Стив Лейси на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 августа.

Цитата из интервью Канье Уэст

Теперь на руках у артистов набита надпись We here forever technically, что переводится как «Технически мы здесь навечно». Пользователи Сети, в свою очередь, заподозрили троицу в работе над совместным релизом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Пит Дэвидсон обратился к психотерапевту из-за агрессии Канье Уэста. Комику пришлось обратиться к специалисту из-за «внимания и негатива», которые он получал в соцсетях от Уэста, недовольного его романом с Ким Кардашьян.