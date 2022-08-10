Астана, 10 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Казахстане на одном из крупнейших в мире месторождений в мире Кашаган в ночь на 10 августа начали восстанавливать добычу нефти. Об этом сообщает пресс-служба консорциум North Caspian Operating Company (NCOC).

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сжигание газа будет происходить непостоянно и ограниченное время. О приостановке работы на месторождении сообщили 5 августа. Причиной назвали утечку газа.

Напомним, месторождение Кашаган находится в Каспийском море. По данным NCOC, общие нефтяные запасы составляют 38 млрд баррелей из который извлекаемыми считаются около 10 млрд баррелей.