Лондон, 10 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Порядка 115 тыс. сотрудников британской почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией. Об этом 10 августа сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU).

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«115 тыс. работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы», — говорится на странице профсоюза в Twitter.

Отмечается, что забастовки продлятся 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по прогнозам британского Национального института экономических и социальных исследований, в 2023 году инфляция в Великобритании достигнет «астрономического» уровня и вынудит Банк Англии поднимать процентные ставки больше и дольше, чем ожидалось ранее.

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