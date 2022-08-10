За сутки 663 человека выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 10 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 663 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 10 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 977 718 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 008 654.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 10 августа число жертв COVID-19 увеличилось на три человека.