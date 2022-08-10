Красногорск, 10 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 663 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 10 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 977 718 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 008 654.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 10 августа число жертв COVID-19 увеличилось на три человека.