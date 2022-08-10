Шацкий район, Рязанская область, 10 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Трое подростков восстановили разрушенную ими скамейку в городском парке Шацка Рязанской области.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Скамейка

О вандалах рассказали в конце июля в городском сообществе. Компания юношей села на скамейку и принялась её раскачивать до тех пор, пока та не сломалась. Затем хулиганы сбежали, однако их вычислили по камерам видеонаблюдения и вызвали для беседы к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.

Подростков обязали восстановить разрушенную скамейку, они починили городское имущество и установили на прежнем месте, сообщает 10 августа издательство «Пресса».