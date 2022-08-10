Москва, 10 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда призвал наказать русских, проживающих в Испании. Пранкеры Вован и Лексус 10 августа опубликовали видеозапись разговора с мэром от имени мэра Киева Виталия Кличко.

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Он заявил, что в Испании и Мадриде нужно «наказать русских».

«И конечно, мы делаем для этого всё возможное», — сказал мэр.

Мартинес-Альмейда рассказал, что власти испанской столицы задействовали все ресурсы в отношении русских, но больше не выявили недвижимости в собственности российских граждан.

Мэр Мадрида также заявил «Кличко» о готовности выслать приехавших в город украинцев воевать на родину.