* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В 24-ю годовщину массового убийства хазарейцев талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх, Фронт национального сопротивления Афганистана потребовал признать это событие актом геноцида. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Али Майсам Назари, офицер по связям с общественностью Фронта сопротивления, написал в «Твиттере», что в августе 1998 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 1000 мирных жителей-хазарейцев в Мазари-Шарифе.

По словам Назари, эти люди были убиты по этническим и сектантским мотивам. Он потребовал признать это преступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) актом геноцида.

Офицер подчеркнул, что народ Афганистана вновь сталкивается с повторением преступлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взяв под свой контроль город Мазари-Шариф, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учинили резню жителей этого города 8 августа 1998 года.