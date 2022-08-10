Вашингтон, 10 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Бывший художественный дизайнер Halo Infinite Николя Бувье присоединится к студии Team Kaiju. Информация об этом появилась на странице Бувье в Twitter.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Team Kaiju принимали участие в создание таких игр, как Halo, Call of Duty и Battlefield. Известно что Бувье выступит в качестве старшего художественного руководителя и совместно со студией займется созданием собственного шутера от первого лица.

Напомним, что Halo Infinite — это шутер от первого лица, выпущенный компанией 343 Industries 15 ноября 2021 года. Он доступен на таких платформах, как Xbox One, Xbox Series S/X и PC. Его средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.