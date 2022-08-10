Москва, 10 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Руководство шоу «Дом-2» заподозрили в нецелевом использовании земли. Об этом 10 августа сообщает StarHit.

Ysia.ru Прокуратура

По данным издания, в ночь на 10 августа 2022 года съёмочную площадку «Дома-2» посетили сотрудники прокуратуры. «Проверка была связана с тем, что проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с руководством на этот счет, обходили периметр. Сейчас проверка продолжается», — рассказали изданию на телестройке.

Добавим, что в случае выявления нарушения руководству проекта грозит штраф или прекращение прав пользования участком и компенсация ущерба.

ИА REGNUM напоминает, что с недавнего времени шоу перестало выходить в ночной эфир. «Это связано с оптимизацией бюджета», — объяснили представители проекта.