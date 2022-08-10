Вашингтон, 10 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. С предложением к Индии стать шестым членом группы «НАТО плюс» обратился конгрессмен США индийского происхождения Ро Ханна. Он рассказал об этом 10 августа информационному агентству Press Trust of India (PTI).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Прямо сейчас есть НАТО плюс пять. Благодаря этому Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Израиль и Япония ускоренным образом получают вооружения, как это делают и страны НАТО», — сказал он.

Также Ро Ханна уточнил, что он ведёт работу над тем, чтоб в этой группе также оказалась Индия, добавив, что американо-индийский отношения, по его мнению, никогда не были так важны.

«Взгляните на экспансионистский Китай, на экспансионистскую Россию — я верю, что это (отношения Индии и США) будут определяющими отношениями 21-го века», — добавил американский конгрессмен.

Отметим, в группу «НАТО плюс» входят страны, которые не входят в состав альянса, однако с ними поддерживают тесные оборонные связи американские власти.