Уфа, 10 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Проверку информации о значительном повышении стоимости школьной формы и канцелярских товаров в преддверии нового учебного года проводят сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные принадлежности

«Прокуратура Республики Башкортостан в связи с поступающей информацией о значительном повышении стоимости школьной формы и канцелярских товаров в преддверии нового учебного года во взаимодействии с уполномоченными органами организовала проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что жители Башкирии могут сообщить сотрудникам прокуратуры о случаях значительного роста цен на эти товары.

Сообщается, что по итогам рассмотрения заявлений граждан и при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.