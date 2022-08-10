Кёльн, Германия, 10 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Раскрыты новые подробности предстоящего шоу Gamescom Opening Night Live, , которое пройдет 23 августа 2022 года. Информация об этом появилась на странице ведущего шоу Джеффа Кили в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

По словам ведущего, на двухчасовом мероприятии покажут более 30 новых игр. Он также заявил, что на шоу покажут новый проект от авторов Subnautica.

Напомним, что Gamescom — это ежегодная выставка игр, впервые прошедшая в 2009 году. Она проходит в городе Кельн (Германия), в выставочном центре Köln Messe.