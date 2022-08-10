Пермь, 10 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 280 заражений коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем днём ранее, сообщает 10 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые факты заражений отмечены в 20 муниципальных образованиях: в Перми, Чайковском, Березниках, Кунгуре, Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кудымкарском, Кунгурском, Куединском, Оханском, Соликамском, Октябрьском, Осинском, Чердынском, Березовском, Гайнском, Кочёвском, Уинском и Кишертском округах.

Среди заражённых 117 жителей старше 60 лет, входящие в группу риска. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 375 966 носителей коронавируса. Жертвами заболевания стали 8853 человека.

За последние сутки, 9 августа, в больницы поступили 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель практически не изменился по сравнению в предыдущим значением.