Москва, 10 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Более пяти тысяч жителей 85 регионов России, ЛНР и ДНР, а также стран ближнего и дальнего зарубежья зарегистрировались в проекте «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемом совместно с Российским экологическим оператором. Посоревноваться за звание «ЭкоЛидер» в направлении «ЭкоСборная» планируют 2764 человека, остальные выбирают направление «Я так живу», чтобы активно внедрять в свою жизнь экопривычки.

Пресс-служэба проекта «Экософия», АНО «Россия — страна возможностей»

«Среди зарегистрировавшихся — представители всех 85 регионов нашей страны, 26% участников живут в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге, — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. — Есть представители и небольших городов и населенных пунктов, например, Белая Холуница Кировской области, Вытерга Вологодской области, Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Также уже поданы заявки от участников из Донецкой и Луганской Народных республик, Армении, Узбекистана, Казахстана, Германии и даже Мексики. Среди участников большая доля женщин – их 76%. Только 9% зарегистрированных конкурсантов занимаются экологией профессионально, но при этом 87% имеют высшее образование. Очевидно, что тема экологичного образа жизни объединяет людей разных городов, национальностей, профессий и рода деятельности».

Среди возрастных категорий самую большую долю занимает молодежь от 18 до 35 лет — 62%. Участники в возрасте 14-17 лет составляют 13,5%, а пользователи старше 36 лет — 24,5%. Больше половины участников проекта отметили, что планируют развиваться в треке «ЭкоСборная», где участники представляют свои инициативы. В конце июля в проекте стартовал этап «Тестирование» на определение уровня экологической грамотности. Его прошли уже 34% участников проекта. При этом у 55% участников, прошедших тест, подтвердился экспертный уровень, а еще у 43% – продвинутый.

«Люди-драйверы экологизации, отмечают, что в регионах к теме экологии зачастую относятся как к хорошему полю для пиара, но регулярной поддержки и статуса у экологистов нет, — поделилась руководитель проекта «Экософия» Вита Саар. — Кроме этого, большинство хотят трансформировать свои экоинициативы в дело всей жизни — реализовывать их как долгосрочный, перспективный и успешный бизнес. Вот эти возможности как раз и дает проект «Экософия». Активные участники смогут найти партнеров и наставников для реализации своих экопроектов, проконсультироваться по дальнейшей карьерной траектории и получить профессиональное развитие, а также получат возможность отправиться в эколого-промышленные экспедиции — путешествия в самые красивые уголки нашей страны».

Первые участники также рассказали, почему приняли решения присоединиться к проекту и поделились своими ожиданиями от участия в «Экософии».

«Сейчас на молодежных форумах, в том числе, на Eurasia Global, где я и познакомилась с проектом «Экософия», много внимания уделяется осознанному потреблению и развитию экологической культуры, — поделилась участница проекта Анастасия Андрющенко из Донецка. — Мне эта тема интересна, ведь в последние годы потребительская модель поведения людей стала небезопасной. Нам — молодому поколению — важно прививать людям навыки любви к себе и нашему общему дому – планете Земля, и с каждым днём делать её чище и красивее, а свою жизнь – осознаннее. Я, надеюсь, что в «Экософии» получу навыки, которые смогу использовать и внедрять у себя на родине – в Донецке – и реализовывать уже свои экоинициативы».

«Я давно вынашиваю идею открыть завод по переработке пластиковых отходов. Уже собрал много идей в разных странах Европы, и очень хотел бы их реализовать в родной стране — России, — сообщил участник проекта Сергей Кулько из Дюссельдорфа, Германия. — Надеюсь, что проект поможет мне познакомиться с единомышленниками, получить опыт работы в России и, возможно, найти партнера для реализации своей идеи. Я искренне считаю, что будущее за Россией, и мне хочется быть среди тех, кто поспособствует процветанию моей страны».

«Экософия» — проект для активных людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее и готовы своим примером вовлекать в экологичный образ жизни своих друзей, знакомых и единомышленников. Участвовать в проекте может каждый человек старше 14 лет, включая иностранных граждан. Регистрация в «Экософии» — не закрывается до финала первого сезона проекта, который состоится в мае 2023 года. На сегодняшний день для участников проекта открыт этап тестирования, где они могут узнать уровень своей экологической грамотности и получить рекомендации по дальнейшему развитию в проекте. Совсем скоро в проекте стартует этап «Учись и действуй», где участники проекта смогут зарабатывать баллы за прохождение информационных и практических задании и обменивать их на подарки и призы от партнеров. Набравшие наибольшее количество баллов участники получат возможность попасть на очные полуфинальные мероприятия проекта.