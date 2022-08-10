Екатеринбург, 10 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Свердловской области за прошедшие сутки, 9 августа в COVID-центры госпитализирован 61 человек, сообщает портал «Стопкоронавирус. рф»

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 142 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 439 882 человека.

За 9 августа в области выявили 387 случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших от ковида в регионе сохранилось на отметке 10 789.