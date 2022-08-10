Токио, 10 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Японская компания The Pokémon Company объявила, что спецвыпуск аниме Pokémon: Arceus Chronicles, который выйдет на Netflix. Анонс состоялся на странице Pokémon в Twitter.

Скриншот из игры Pokemon Legends: Arceus Pokemon Legends: Arceus

Эпизод выйдет 23 сентября 2022 года и расскажет о путешествии главного героя Эша по региону Синно. Вместе с друзьями ему предстоит помочь мифическому покемону по имени Аркей.

Напомним, что Pokemon — это популярная медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак Pokemon принадлежит The Pokemon Company, филиалу компании Nintendo.