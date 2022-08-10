* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 10 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали давление на обменщиков валюты, чтобы они провели демонстрацию против Соединённых Штатов.

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Источники, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили гератский союз обменщиков валюты провести демонстрацию в связи с недавним авиаударом США.

Обменщикам Герата было приказано закрыть все обменники 10 августа, провести демонстрацию в присутствии СМИ и скандировать лозунги против Вашингтона.

В свою очередь союз гератских обменщиков валюты опубликовал объявление, в котором говорится, что эта демонстрация будет проходить под руководством Совета афганских обменщиков валюты. В объявлении подчёркивается, что присутствие менял в указанное время является обязательным. Также добавлено, что валютные рынки будут закрыты.

Следует отметить, что ранее было опубликовано несколько сообщений о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили жителей некоторых провинций участвовать в демонстрациях против США.

После убийства Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели демонстрации в различных провинциях, чтобы осудить это нападение.