Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» препятствует проевропейским инициативам оппозиции. Об этом заявила 10 августа на брифинге председатель оппозиционной парламентской фракции от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

Она заявила, что в ЕНД разработали ряд мер по скорейшему исполнению требований Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС. Оппозиция пыталась собрать внеочередное заседание парламента для их обсуждения, но «Мечта» отказалась от участия.

«Под сомнение поставлено не только предоставление статуса кандидата, но и внешнеполитический, прозападный курс нашей страны, что ежедневно подтверждается нападками на наших партнеров и инфильтрации российских влияний в нашей стране», — заявила Деканоидзе.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят экс-президента Михаила Саакашвили. Он же нужен, чтобы возглавить «переворот» в стране и привести к власти силы, которые начнут войну с Россией.