Партию «Грузинская мечта» обвинили в пророссийской и антизападной политике
Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» препятствует проевропейским инициативам оппозиции. Об этом заявила 10 августа на брифинге председатель оппозиционной парламентской фракции от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.
Она заявила, что в ЕНД разработали ряд мер по скорейшему исполнению требований Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС. Оппозиция пыталась собрать внеочередное заседание парламента для их обсуждения, но «Мечта» отказалась от участия.
«Под сомнение поставлено не только предоставление статуса кандидата, но и внешнеполитический, прозападный курс нашей страны, что ежедневно подтверждается нападками на наших партнеров и инфильтрации российских влияний в нашей стране», — заявила Деканоидзе.
Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Депутаты парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что оппозиция не согласится на «деполяризацию», пока не освободят экс-президента Михаила Саакашвили. Он же нужен, чтобы возглавить «переворот» в стране и привести к власти силы, которые начнут войну с Россией.