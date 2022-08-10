Нижний Новгород, 10 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 97 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 414 961 человека на 10 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 40 жителей области, накануне в больницы попали 49 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 428 369 случаев заражения коронавирусом, из них 239 — за минувшие сутки. 11 605 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 122 жителя области.