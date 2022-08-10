Вашингтон, 10 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Американский разработчик Unknown Worlds Entertainment представит новую игру в рамках мероприятия Gamescom 2022, которое пройдет 23 августа 2022 года. Заявление об этом сделал ведущий шоу Джефф Кили на своей странице в Twitter.

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«Gamescom Opening Night Live состоится 23 августа 2022 года и мы рады представить следующую игру от Unknown Worlds Entertainment, создателей Subnautica», — пишет Кили. Ожидается, что это будет научно-фантастическая игра с пошаговым геймплеем.

Напомним, что Subnautica — это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания с открытым миром. Ее средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.